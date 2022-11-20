"Вони – чемпіони Африки, легко нам не буде. Так, Садьйо Мане вибув, але ми будемо без Мемфіса Депая. Я – фанат Мане. Коли я тренував Манчестер Юнайтед, намагався його підписати. Сенегалу його не вистачатиме, але й нам не вистачає гравця з найбільшою кількістю голів та асистів.

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Я вже вирішив, хто вийде у стартовому складі. Це було неважко. У 2014-му ми посіли третє місце зі слабшою командою, ніж зараз. Я вірю, що нам під силу виграти ЧС-2022. Думаю, що Іспанія є одним із фаворитів турніру не лише через те, як вони грають, а й через тренера. Тому що Луїс Енріке був гравцем, на якого завжди можна покластися", – цитує ван гала Calciomercato.

До слова, матч 1-го туру групового етапу ЧС-2022 Сенегал – Нідерланди відбудеться 21 листопада. Старт зустрічі о 18:00. Перший матч у квартеті А вже відбувся – Еквадор обіграв Катар (2:0).

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