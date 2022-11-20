Ещё до стартового свистка матч-открытие ЧМ-2022 успел стать скандальным. За несколько дней до Мундиаля один из бахрейнских политологов заявил, что Катар подкупил аж восьмерых футболистов сборной Эквадора, а единственный гол хозяева забьют после перерыва. Журналисты пытались доказать, что этот политолог уже давно занимается набросами на страну-соперника в регионе, но ставки обвалились, а болельщики замерли в ожидании.

Для футбольных гиков этот поединок был очень интересным и чисто по спортивным причинам. В течение десяти лет Катар пиарил свою академию Aspire – и она правда достигла фантастических успехов, превратив "бордовых" в ведущую национальную команду Азии. Она играла в испанском стиле и неплохо зарекомендовала себя на международных турнирах, поэтому от хозяев ожидали крутого выступления.

Эквадор считался весьма удобным соперником. В предыдущих четырех играх "La Tri" не отличились ни разу, а в семи подряд поединках до этого они забивали не более одного гола. С другой стороны, за последние 13 матчей подопечные Густаво Адольфо потерпели всего одно поражение, причем одолеть Эквадор не смогли Япония, Мексика, Аргентина, Перу и Бразилия

В кадровом плане латиноамериканцы были на порядок сильнее – в стартовом составе вышли даже не все футболисты из АПЛ. Катар же удивить лайн-апом не мог, но от него ожидали крутой системный футбол.

Первый тайм перечеркнул все прогнозы, а тактических аналитиков он вообще шокировал. Прославленного Катара просто не было на поле – команда Феликса Санчеса Баса (в свое время он воспитал Монтой, Кркича и Деулофеу) не провела ни одной атаки, провалили весь прессинг и имела всего один удар по воротам. Никто никогда не вспомнит, куда и кем он был нанесен.

Самое главное, Катар допускал безумные ошибки в обороне. Уже на 3-й минуте хозяева турнира пропустили первый гол – впрочем, он превратился в первый скандал! Гости заработали штрафной, на перехват подачи с которого побежал голкипер. Вследствие столкновения соучился отскок на Торреса – тот в падении через себя исполнил передачу вдоль линии вратарской, а Валенсия переправил мяч в ворота!

Правда, после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда. На стоп-кадрах было невозможно понять, кто залез в положение вне игры – и даже красивая графическая линия не помогла. Все сразу вспомнили о договорняке, и только позже в соцсетях сообщили, что произошло. Торрес в борьбе с голкипером сбросил мяч на Эстраду – именно он находился в офсайде и именно он сделал незаметный пас на Феликса.

Несмотря на такой подарок судьбы, оборона Катара продолжила дарить Эквадору моменты. Уже на 17-й минуте это вылилось во врывание Валенсии на свидание с голкипером и фол Аль-Шиба против нападающего – пенальти! Эннер уверенно его реализовал, развеяв все переживания относительно договорняка.

Ещё через две минуты прострел Эступиньяна замыкал Эстрада, однако с метра он не смог попасть в ворота (да еще и в офсайд залез). На 31-й же минуте "La Tri" воспользовались очередной ошибкой защитников – Пресиадо получил пас на правый фланг и выполнил простенький навес в центр штрафной, а Валенсия в шикарном прыжке направил мяч под дальнюю штангу. 0:2!

Именно с этим счётом первый тайм и подошел к концу. Валенсия, который едва не травмировался перед перерывом, пошёл отдыхать с рекордным достижением – он стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось оформить дубль в матче-открытии. Первым был Анджело Скьявио, и это произошло в 1934 году. Кроме того, Эннер забил 5-й гол на чемпионате мира, ворвавшись в суперзвёздную компанию.

Первый тайм смог захватить внимание болельщиков на всей планете, а вот второй как-то разочаровал. До начала 70-й минут Катар выглядел несколько активнее в работе с мячом, но ни одного момента подопечные Феликса Санчеса Баса не создали. Было лишь два дальних и неострых удара.

Аж на 87-й минуте Мунтари реально мог сократить отставание в счете, получив заброс из глубины за спину Инкапье – хавбек заметил выход голкипера и с ходу перебросил его. К сожалению для "бордовых", мяч пролетел над перекладиной.

Эквадор выглядел не лучше. Лишь во второй половине тайма команде удалось перехватить инициативу, но создать удалось всего один момент – это Ибарра пробил метров с 20-ти низом. Аль-Шиб наконец-то парировал. Можно также вспомнить несколько перспективных врывов и стандартов, однако ни один из них не дошёл до логического завершения.

Показательно, что в соцсетях делали мемы и обсуждали рекорды только первого тайма, а вот о втором просто нечего было сказать. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Эквадора со счётом 2:0.