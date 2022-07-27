Уже бывший полузащитник "горняков" Манор Соломон поблагодарил дончан за 3,5 года сотрудничества.

"Ребята, желаю вам всего лучшего в новом сезоне.

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Пусть эта война поскорее закончится, а вы вернетесь к привычной жизни. Берегите себя. Благодарю вас за все", – написал Соломон на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне Манор официально стал игроком Фулхэма, подписав с "коттеджерами" контракт до 30 июня 2023 года.

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