"Пусть война поскорее закончится": Соломон эмоционально попрощался с Шахтером
08:15 - Читати українською
Уже бывший полузащитник "горняков" Манор Соломон поблагодарил дончан за 3,5 года сотрудничества.
"Ребята, желаю вам всего лучшего в новом сезоне.
Соломон официально присоединился к Фулхэму, но заработки Шахтера под большим вопросом
Пусть эта война поскорее закончится, а вы вернетесь к привычной жизни. Берегите себя. Благодарю вас за все", – написал Соломон на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне Манор официально стал игроком Фулхэма, подписав с "коттеджерами" контракт до 30 июня 2023 года.
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