"Думаю, окончательное решение по чемпионату будет принято, когда проголосуют все клубы, когда УАФ утвердит план чемпионата. С большой долей вероятности можно сказать, что это будет 16 команд, два круга. За это проголосовали все клубы.

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С большой долей вероятности, 90 процентов матчей состоятся на территории Украины. Может быть, и все 100 процентов.

Но рассматривается вариант, когда некоторые клубы, если у них будет сложный график – матчи сборной, еврокубки, – получат право сыграть свои матчи УПЛ за границей, если их соперники будут не против приехать. Но это будут исключительные случаи, которые будут приниматься уже по ходу. А так чемпионат будет проходить в Украине", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новая кампания на всех уровнях (УПЛ, Первая и Вторая лиги, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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