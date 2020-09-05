"Я доволен действиями своих подопечных. Ребята молодцы, они выполняли все требования тренерского штаба, была видна структура игры. Сборная Украины по всем показателям превзошла своего оппонента, но футбол такая штука, что в нем не всегда побеждает сильнейший.

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Относительно гола в наши ворота – считаю, что арбитр в этом эпизоде ​​ошибся. И, к сожалению, это произошло в матче с участием сборной Украины, что не позволило нам взять заслуженные три очка. Мы уже ничего не можем изменить. Пусть теперь этот промах рефери разбирает УЕФА. Такая осечка сделает нашу команду сильнее.

Дебютанты, которые сегодня появились на поле – молодцы, не стушевались. Ребята стремились показывать все то, о чем мы их просили. С таким темпом они будут быстро прогрессировать.

Теперь все мысли об игре со сборной Финляндии. У нас будет несколько дней, чтобы восстановить ребят физически и психологически. Мы с позитивом смотрим в будущее, и я верю, что в Хельсинки команда сможет показать качественный футбол, а с ним и положительный результат", –цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ничья опустила Украину на 5-ю строчку турнирной таблицы – после пяти матчей наши ребята имеют в своем активе четыре очка. Датчане с 16-ю пунктами уверенно лидируют в группе.

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