"Я задоволений діями своїх підопічних. Хлопці молодці, вони виконували всі вимоги тренерського штабу, була видна структура гри. Збірна України за всіма показниками перевершила свого опонента, але футбол така штука, що у ньому не завжди перемагає найсильніший.

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Щодо голу у наші ворота – вважаю, що арбітр у цьому епізоді помилився. І, на жаль, це сталося у матчі за участю збірної України, що не дозволило нам взяти заслужені три очки. Ми вже нічого не можемо змінити. Нехай тепер цей промах рефері розбирає УЄФА. Така осічка зробить нашу команду сильнішою.

Дебютанти, які сьогодні з'явились на полі – молодці, не знітилися. Хлопці прагнули показувати все те, про що ми їх просили. З таким темпом вони будуть швидко прогресувати.

Тепер всі думки про гру зі збірною Фінляндії. У нас буде кілька днів, щоб відновити хлопців фізично і психологічно. Ми з позитивом дивимося в майбутнє, і я вірю, що у Гельсінкі команда зможе показати якісний футбол, а з ним і позитивний результат", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нічия опустила Україну на 5-ту сходинку турнірної таблиці – після п'яти матчів наші хлопці мають у своєму активі чотири очки. Данці з 16-ма пунктами впевнено лідирують у групі.

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