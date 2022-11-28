Бразилия одолела Швейцарию в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Сборная Бразилии, скорее всего, стала второй командой в истории чемпионатов мира, которая не позволила первым двум соперникам нанести хотя бы один удар в створ собственных ворот. Сначала "селесао" выглядели очень солидно в обороне в игре с Сербией, и теперь повторили свой оборонительный перфоманс во встрече с Швейцарией.

Бразилия дожала Швейцарию пушкой Каземиро и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Первой командой с подобной замечательной статистикой стала Франция на ЧМ-1998. Тогда "Ле Бле", ведомая Зинедином Зиданом, выиграла в итоге турнир, одолев в финале сборную Бразилии (3:0). Opta ведёт подобную статистику начиная с ЧМ-1966.

Благодаря победе над "нати" команда Тите досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.