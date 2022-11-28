Бразилія здолала Швейцарію у рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Збірна Бразилії, найімовірніше, стала другою командою в історії чемпіонатів світу, яка не дозволила першим двом суперникам завдати хоча б одного удару у ствір власних воріт. Спочатку "селесао" виглядали дуже солідно в обороні у грі з Сербією, і тепер повторили свій оборонний перфоманс у зустрічі зі Швейцарією.

Бразилія дотиснула Швейцарію гарматою Каземіро та вийшла у плей-офф ЧС-2022

Першою командою з такою чудовою статистикою стала Франція на ЧС-1998. Тоді "Ле Бле" з Зінедіном Зіданом у статусі лідера і капітана виграла у підсумку турнір, здолавши у фіналі збірну Бразилії (3:0). Opta веде подібну статистику з ЧС-1966.

Завдяки перемозі над "наті" команда Тіте достроково гарантувала собі вихід у плей-офф ЧС-2022.