Рикард Пуч отказался переходить в Аякс, Сельту и Гранаду, которые пытались арендовать 21-летнего игрока, сообщает Diario Sport.

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Руководство "блаугранас" дало хавбеку возможность самостоятельно выбирать команду на следующий сезон, и Рикард решил остаться, что оценили в Барсе. Испанец намерен соревноваться за место в стартовом составе команды Кумана.

В прошлом сезоне Ла Лиги Пуч выходил на поле в 14-ти матчах и отметился голом.

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