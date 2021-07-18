Пуч отклонил предложения от трех клубов ради Барселоны
23:31 - Читати українською
Полузащитник Барселоны Рикард Пуч стремится закрепиться в каталонском клубе.
Рикард Пуч отказался переходить в Аякс, Сельту и Гранаду, которые пытались арендовать 21-летнего игрока, сообщает Diario Sport.
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Руководство "блаугранас" дало хавбеку возможность самостоятельно выбирать команду на следующий сезон, и Рикард решил остаться, что оценили в Барсе. Испанец намерен соревноваться за место в стартовом составе команды Кумана.
В прошлом сезоне Ла Лиги Пуч выходил на поле в 14-ти матчах и отметился голом.
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