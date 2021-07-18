Рікард Пуч відмовився переходити в Аякс, Сельту та Гранаду, які намагались орендувати 21-річного гравця, повідомляє Diario Sport.

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Керівництво "блаугранас" дало хавбеку можливість самостійно обирати команду на наступний сезон, і Рікард вирішив залишитись, що оцінили у Барсі. Іспанець має намір змагатись за місце у стартовому складі команди Кумана.

У минулому сезоні Ла Ліги Пуч виходив на поле у 14-ти матчах та відзначився голом.

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