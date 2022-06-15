Стороны достигли согласия по поводу всех ключевых деталей контракта. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года (действующий договор действует до 2024-го). Существенно вырастет зарплата Винисиуса – бразилец будет получать такие же деньги, как самые оплачиваемые футболисты Реала.

Лунин и Реал окончательно определились с будущим украинца – звездный голкипер не сможет реализовать свою мечту

Существенно возрастет и размер отступных за вингера. Винисиус сможет беспрепятственно покинуть мадридский клуб в случае, если кто-то заплатит миллиард евро. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Официальное объявление ожидается в июле, после возвращения 21-летнего нападающего из отпуска.

Напомним, в сезоне 2021/22 Реал стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов, а Винисиус забил единственный гол в финале. В общей сложности бразилец сыграл 52 поединка, забил 22 гола и 20 раз ассистировал партнерам – лучший сезон Вини в Мадриде с момента подписания контракта в 2018-м.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги