ПСЖ завершил трансфер 80-миллионного форварда, которого презентовал легенда
21:34 - Читати українською
Нападающий Гонсалу Рамуш официально присоединился к ПСЖ.
ПСЖ в своем твиттере объявил о трансфере Гонсалу Рамуша. В презентации принял участие легендарный экс-форвард парижан Педру Паулета.
Реал готов выделить 200 миллионов на трансфер Мбаппе – форвард ПСЖ должен выполнить одно требование Мадрида
По информации Фабрицио Романо, Рамуш перебрался в аренду до лета 2024 года с обязательством выкупа за 65 млн евро + 15 млн бонусами. Официально ПСЖ не сообщал сроки сделки с португальцем.
К слову, в прошлом сезоне Гонсалу провел 47 матчей за Бенфику, в которых отметился 27 голами и 12 ассистами. Также нападающий провел 7 поединков в составе сборной Португалии, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter