ПСЖ в своем твиттере объявил о трансфере Гонсалу Рамуша. В презентации принял участие легендарный экс-форвард парижан Педру Паулета.

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По информации Фабрицио Романо, Рамуш перебрался в аренду до лета 2024 года с обязательством выкупа за 65 млн евро + 15 млн бонусами. Официально ПСЖ не сообщал сроки сделки с португальцем.

К слову, в прошлом сезоне Гонсалу провел 47 матчей за Бенфику, в которых отметился 27 голами и 12 ассистами. Также нападающий провел 7 поединков в составе сборной Португалии, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи.

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