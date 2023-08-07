ПСЖ завершив трансфер нападника збірної Португалії
21:30 - Читать на русском
Нападник Гонсалу Рамуш офіційно приєднався до ПСЖ.
ПСЖ у своєму твіттері оголосив про трансфер Гонсалу Рамуша. У презентації взяв участь легендарний екс-форвард парижан Педру Паулета.
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За інформацією Фабріціо Романо, Рамуш перебрався в оренду до літа 2024 року із зобов'язанням викупу за 65 млн євро + 15 млн бонусами.
До слова, в минулому сезоні Гонсалу провів 47 матчів за Бенфіку, в яких відзначився 27 голами та 12 асистами. Також нападник провів 7 поєдинків у складі збірної Португалії, забивши 4 голи та віддавши 2 результативні передачі.
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