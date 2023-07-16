Парижский гранд планирует вернуть 20-летнего нидерландского футболиста в Лигу 1. Пресс-служба ПСВ сообщила на официальном сайте, что клуб отпустил Хави Симонса в Париж, чтобы игрок завершил переход

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Нидерландский полузащитник уже выступал в составе ПСЖ, однако покинул команду в статусе свободного агента, не сумев пробиться в основной состав. Однако Симонс имел пункт в контракте с ПСВ, позволявший ему вернуться в столицу Франции, но его нужно было активировать до 31 июля текущего года. По данным Le Parisien, сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне нидерландский полузащитник за ПСВ отыграл в 48 матчах. В активе Симонса 22 гола и 12 ассистистов. Благодаря хорошим выступлениям в Эредивизе 20-летний футболист получил вызов в сборную Нидерландов, с которой играл на чемпионате мира в Катаре.

Хави Симонс несколько лет назад со скандалом переходил в ПСЖ. В академии Барселоны он был капитаном молодежной команды, но его бывший агент Мино Райола захотел отправить своего подопечного в Париж.

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