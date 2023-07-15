ПСЖ достаточно активно ведет себя на трансферном рынке этим летом. Французы намерены осуществить еще один трансфер – клуб заинтересован в приобретении голкипера, который мог бы стать резервистом Джанлуиджи Доннаруммы.

Севилья устраивает массовую распродажу – победитель Лиги Европы ошеломил грандиозными долгами

По информации RMC Sport, парижане хотят подписать голкипера сборной Марокко Ясина Буну, ныне защищающего цвета Севильи.

По данным источника, парижане уже начали переговоры с испанским клубом по трансферу футболиста. Севилья, которой нужно выручить средства с продажи собственных игроков, оценивает марокканца в 15 миллионов евро.

За Севилью Буну выступает с 2019 года, его полноценный выкуп за 4 миллиона евро у Жироны оформили в 2020-м. Стоит отметить, что Буну был одним из лучших на ЧМ-2022, что помогло сборной Марокко занять 4-е место на Мундиале в Катаре.