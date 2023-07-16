Паризький гранд планує повернути 20-річного нідерландського футболіста в Лігу 1. Прес-служба ПСВ повідомила на офіційному сайті, що клуб відпустив Хаві Сімонса в Париж, щоб гравець завершив перехід.

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Нідерландський півзахисник вже виступав у складі ПСЖ, однак покинув команду у статусі вільного агента, не зумівши пробитися до основного складу. Проте Сімонс мав пункт в контракті з ПСВ, який дозволяв йому повернутися у столицю Франції, але його потрібно було активувати до 31 липня поточного року. За даними Le Parisien, сума трансферу складатиме 12 мільйонів євро.

В минулому сезоні нідерландський півзахисник за ПСВ відіграв у 48 матчах. В активі Сімонса 22 голи та 12 асистів. Завдяки гарним виступам в Ередивізі 20-річний футболіст отримав виклик у збірну Нідерландів, з якою грав на чемпіонаті світу в Катарі.

Хаві Сімонс кілька років тому зі скандалом переходив в ПСЖ. В академії Барселони він був капітаном молодіжної команди, але його колишній агент Міно Райола захотів відправили свого підопічного в Париж.

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