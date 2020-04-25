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ПСЖ заблокировал все запросы по Неймару до осени

22:59 11 Читати українською
ПСЖ заблокировал все запросы по Неймару до осени
Неймар / Фото Reuters

Парижский клуб сейчас хочет сосредоточиться на более важных вещах.

ПСЖ приостановил все переговоры по трансферу Неймара до осени, сообщает Diario Sport.

"Перес признался мне, что мечтает подписать Неймара", – агент звездного форварда назвал окончательную цену на бразильца

Парижане хотят сконцентрироваться на завершении сезона, а особенно в Лиге чемпионов, трофеем которой уже давно бредят в столице Франции. На все запросы о 28-летнем бразильце ПСЖ будет отвечать по сентябрь, что форвард не продается.

По информации СМИ, на Неймара претендуют Барселона и Реал.

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Теги
Трансферы Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону
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