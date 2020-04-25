ПСЖ заблокировал все запросы по Неймару до осени

Парижский клуб сейчас хочет сосредоточиться на более важных вещах.

ПСЖ приостановил все переговоры по трансферу Неймара до осени, сообщает Diario Sport.

"Перес признался мне, что мечтает подписать Неймара", – агент звездного форварда назвал окончательную цену на бразильца

Парижане хотят сконцентрироваться на завершении сезона, а особенно в Лиге чемпионов, трофеем которой уже давно бредят в столице Франции. На все запросы о 28-летнем бразильце ПСЖ будет отвечать по сентябрь, что форвард не продается.

По информации СМИ, на Неймара претендуют Барселона и Реал.

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