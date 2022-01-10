Лига 1, 20-й тур

Лион – ПСЖ – 1:1

Голы: Пакета, 7 – Керер, 76

Лион неожиданно начал поединок агрессивно, а Пакета забил быстрый мяч, выйдя почти один на один и пробив в дальний угол. Навас в этом моменте был бессилен. ПСЖ гол по-настоящему разозлил. Подопечные Маурисио Почеттино начали непрерывно атаковать, но кипер и каркас ворот спасали "олимпийцев".

Лига 1: Ницца устроила погром и поднялась на второе место, Монако и Нант разошлись миром.

После перерыва ситуация не изменилась, хотя парижанам было очень тяжело. В конце концов тотальное преимущество конвертировалось в гол. Мяч после удара Керера залетел в тот же угол, куда забивал Пакета. Мбаппе мог подарить ПСЖ три очка, но Антони Лопеша подстраховала стойка. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Команда Почеттино продолжила лидировать, имея теперь в активе 47 зачетных баллов и опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Лион набрал 25 пунктов и поднялся на 11 строчку.

Турнирная таблица чемпионата Франции

Видео гола Пакета: