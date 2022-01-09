Лига 1, 20-й тур

Брест – Ницца – 0:3

Голы: Дольберг, 13, Делор, 79, Гуири, 90+3

Удаление: Шнайдерлин, 20 (Ницца, прямая красная)

Клермон – Реймс – 0:0

Удаление: Сейда, 14 (Клермон, прямая красная)

Метц – Страсбург – 0:2

Голы: Айорке, 50, Аолу, 90+1

Нант – Монако – 0:0

Ницца забила уже в дебюте, а через несколько минут осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Шнайдерлин. Но это никак не помогло Бресту, еще пропустившему дважды в конце поединка. Победа позволила Ницце обойти Марсель и подняться на второе место.

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Клермон и Реймс расписали мировую, не забив ни одного мяча. С идентичным счетом завершилось противостояние Нанта и Монако.

А вот Страсбур порадовал болельщиков. Два результативных выстрела во второй 45-минутке гарантировали команде три зачетных балла в противостоянии с Метцом. "Голубо-белые" поднялись на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.