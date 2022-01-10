Ліга 1, 20-й тур

Ліон – ПСЖ – 1:1

Голи: Пакета, 7 – Керер, 76

Ліон несподівано розпочав поєдинок агресивно, а Пакета забив швидкий м'яч, вийшовши майже віч-на-віч й пробивши у дальній кут. Навас у цьому моменті був безсилим. ПСЖ гол по-справжньому розлютив. Підопічні Маурісіо Почеттіно почали безперервно атакували, але кіпер і каркас воріт рятували "олімпійців".

Ліга 1: Ніцца влаштувала погром та піднялась на друге місце, Монако і Нант розійшлись миром

По перерві ситуація не змінилась, хоч парижанам було дуже важко. Зрештою, тотальна перевага конвертувалась в гол. М'яч після удару Керера залетів у той самий кут, куди забивав Пакета. Мбаппе міг подарувати ПСЖ три очки, але Антоні Лопеша підстрахувала стійка. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Команда Почеттіно продовжила лідирувати, тепер маючи в активі 47 залікових балів та випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок. Ліон набрав 25 пунктів та піднявся на 11 сходинку.

Турніра таблиця чемпіонату Франції

Відео гола Пакета:

Відео забитого м'яча Керера: