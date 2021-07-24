ПСЖ налаштований продовжити своє потужне трансферне вікно підписанням ще однієї зірки.

Французький гранд планує оформити перехід хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, повідомляє The Telegraph.

ПСЖ офіційно продовжив контракт із Почеттіно

Керівництво ПСЖ переконане, що 50 млн євро вистачить, хоча 5 років тому "червоні дияволи" заплатили Ювентусу 105 млн. Втім, цього літа Погба відмовляється продовжувати контракт з манкуніанцями. Чинна угода завершується через рік, і є великий ризик безкоштовної втрати чемпіона світу.

До слова, у минулому сезоні Погба провів 42 матчі, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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