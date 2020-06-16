ПСЖ сделал приоритетной целью трансфер звезды Серии А

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич уже в ближайшее время может стать игроком ПСЖ.

Руководство французского клуба считает приоритетной задачей приобрести центрального полузащитника "орлов" уже этим летом, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

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По информации издания, Лацио уже отклонил одно предложение ПСЖ в размере 60 млн евро, но ожидается, что действующие чемпионы Франции в ближайшее время предложат итальянскому клубу улучшенный вариант соглашения.

К слову, в услугах Милинковича-Савича заинтересованы также мадридский Реал, туринский Ювентус, каталонская Барселона и Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне серб сыграл 31 матч за Лацио во всех турнирах, в которых записал в свой актив 5 голов и 7 результативных передач.

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