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Верратти с сигаретой попал в объектив папарацци – это не первое фиаско звезды ПСЖ

07:30 32 Читати українською
Верратти с сигаретой попал в объектив папарацци – это не первое фиаско звезды ПСЖ
Марко Верратти / Фото The Mirror

Хавбека парижан Верратти заметили за не слишком спортивным занятием.

Перед возвращением к тренировочному процессу Верратти решил отдохнуть в Сен-Тропе, сообщает TheTimesHub.

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Фотографы узнали о планах 27-летнего итальянца и "поймали" несколько кадров, на которых Марко беззаботно прогуливается с сигаретой во рту. Стоит отметить, что полузащитник уже неоднократно обвинялся в "никотиновом" нарушении режима, за что также получал санкции от клуба.

В досрочно завершенном сезоне Лиги 1 Верратти провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю ассистами.

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ПСЖ ПСЖ Франция Марко Верратти Марко Верратти
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