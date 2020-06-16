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ПСЖ зробив пріоритетною ціллю трансфер зірки Серії А

13:29 25 Читать на русском
ПСЖ зробив пріоритетною ціллю трансфер зірки Серії А
Сєргєй Мілінковіч-Савіч / фото: Лаціо

Півзахисник Лаціо Сєргєй Мілінковіч-Савіч вже найближчим часом може стати гравцем ПСЖ.

Керівництво французького клубу вважає пріоритетним завданням придбати центрального півзахисника "орлів" вже цього літа, повідомляє Goal.com з посиланням на Corriere Dello Sport.

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За інформацією видання, Лаціо вже відхилив одну пропозицію ПСЖ у розмірі 60 млн євро, але очікується, що чинні чемпіони Франції найближчим часом запропонують італійському клубу покращений варіант угоди.

До слова, у послугах Милінковіча-Савіча зацікавлені також мадридський Реал, туринський Ювентус, каталонська Барселона і Манчестер Юнайтед. У нинішньому сезоні серб зіграв 31 матч за Лаціо в усіх турнірах, в яких записав до свого активу 5 голів і 7 результативних передач.

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Теги
Франція Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Лаціо Лаціо ПСЖ ПСЖ
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