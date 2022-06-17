ПСЖ вышел на Ниццу с переговорами по Гальтье, сообщает L'Équipe. У Кристофа контракт с "орлятами" еще на два сезона, поэтому ПСЖ придется платить компенсацию.

Мбаппе не хочет видеть в ПСЖ Почеттино и 13 игроков – в "черный список" попал даже Неймар

Париж уже решил уволить Почеттино. Фаворитом на смену был Зидан, но француза уговорить не удалось. Теперь новый футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш продвигает назначение Гальтье. Правда, Килиан Мбаппе, которому обещали слово в ключевых решениях клуба, не желает работать с этим тренером.

Гальтье в позапрошлом сезоне сделал Лилль чемпионом Франции, после чего возглавил Ниццу, которую вывел в еврокубки.