Этим летом в ПСЖ немало перемен. Команду покидают Леаонардо и Марурисио Почеттино. Замену бразильцу уже нашли – новым спортивным директором станет Луис Кампос. А вот уговорить Зинедина Зидана стать главным тренером не удалось.

Зидан отказался возглавлять ПСЖ – парижане нашли вынужденный эконом-вариант

Кампос лоббирует назначение Кристофера Гальтье, который тренирут Ниццу, а в прошлом сезоне его Лилль оставил ПСЖ без золотых медалей. Однако против такого развития событий Килиан Мбаппе. Француз не хочет работать под руководством Гальтье, утверждает журналист beIN Sports Омар Альтундаг.

Это важный фактор, ведь Мбаппе во время переговоров по новому контракту выторговал себе право влиять на принятие решений по поводу главного тренера и трансферной политики ПСЖ.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій