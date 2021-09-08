"Уважаемый господин Тебас, вы позволяете себе публично нападать на чемпионат Франции, наш клуб, наших игроков, но также и любителей французского футбола, постоянно делая оскорбительные и клеветнические замечания. Намекаете на то, что мы не уважаем экономические правила, регулирующие футбол.

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Тем не менее, мы соблюдаем правила УЕФА и Лиги 1. Также полезно подчеркнуть, что наша лига, в отличие от вашей, не ждала несколько лет, чтобы принять меры и установить строгий финансовый контроль.

Общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига столкнулись с чудовищным уровнем задолженности из-за вопиющей халатности. Не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе и за государственный счет. Теперь вы также прямо и неуважительно атакуете игроков только потому, что они решили покинуть ваш чемпионат. Наш совет – сосредоточьтесь на собственных проблемах", – RMC цитирует публичное письмо ПСЖ, которое поддержала профессиональная футбольная Лига Франции.

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