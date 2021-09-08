"Шановний пане Тебас, ви дозволяєте собі публічно нападати на чемпіонат Франції, наш клуб, наших гравців, але також і на любителів французького футболу, постійно роблячи образливі і наклепницькі зауваження. Натякаєте на те, що ми не поважаємо економічні правила, які регулюють футбол.

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Тим не менш, ми дотримуємося правил УЄФА і Ліги 1. Також корисно підкреслити, що наша ліга, на відміну від вашої, не чекала кілька років, щоб вжити заходів і встановити суворий фінансовий контроль.

Загальновідомо, що деякі іспанські клуби і ваша ліга зіткнулися з жахливим рівнем заборгованості через кричущу халатність. Не кажучи вже про те, як іспанський футбол фінансувався за останнє десятиліття, зокрема і за державний кошт. Тепер ви також прямо і нешанобливо атакуєте гравців тільки тому, що вони вирішили покинути ваш чемпіонат. Наша порада – зосередьтеся на власних проблемах", – RMC цитує публічний лист ПСЖ, який підтримала професіональна футбольна Ліга Франції.

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