ПСЖ продовжив інформаційну війну з Тебасом – президенту Ла Ліги пригадали існування на шиї держави
ПСЖ не стерпів заяви президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, який вкотре "наїхав" на французький клуб через непомірні витрати.
"Шановний пане Тебас, ви дозволяєте собі публічно нападати на чемпіонат Франції, наш клуб, наших гравців, але також і на любителів французького футболу, постійно роблячи образливі і наклепницькі зауваження. Натякаєте на те, що ми не поважаємо економічні правила, які регулюють футбол.
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Тим не менш, ми дотримуємося правил УЄФА і Ліги 1. Також корисно підкреслити, що наша ліга, на відміну від вашої, не чекала кілька років, щоб вжити заходів і встановити суворий фінансовий контроль.
Загальновідомо, що деякі іспанські клуби і ваша ліга зіткнулися з жахливим рівнем заборгованості через кричущу халатність. Не кажучи вже про те, як іспанський футбол фінансувався за останнє десятиліття, зокрема і за державний кошт. Тепер ви також прямо і нешанобливо атакуєте гравців тільки тому, що вони вирішили покинути ваш чемпіонат. Наша порада – зосередьтеся на власних проблемах", – RMC цитує публічний лист ПСЖ, який підтримала професіональна футбольна Ліга Франції.
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