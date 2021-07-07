Как и ожидалось, новым клубом 35-летнего Серхио Рамоса стал Пари Сен-Жермен. Добавим, что испанец будет выступать под 4 номером в Париже. Информацию опубликовали на официальном сайте ПСЖ, однако почти сразу удалили.

Рамос отказал двум английским клубам ради трансфера в ПСЖ

Недавно Рамос покинул мадридский Реал, цвета которого защищал с 2005 года, перебравшись из Севильи. Многолетний капитан "сливочных" не сумел согласовать новый контракт с Реалом и вынужден был искать другой клуб.

Рамос стал третьим новичком ПСЖ после Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими. При этом французы платили только за трансфер последнего, а испанец и голландец достались столичному клубу на правах свободных агентов.

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