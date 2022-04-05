Сага с трансфером француза в мадридский Реал может получить неожиданное завершение.

У Мбаппе летом истекает контракт с ПСЖ. Пресса неоднократно сообщала, что француз перейдет на правах свободного агента в Реал. Некоторые даже убеждали, что стороны обо всем договорились.

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Однако сам футболист заявил, что еще не принял решение. По информации журналиста Даниэля Риоло (известного сообщениями о переходе Месси в ПСЖ), Мбаппе останется в Париже, а в мае подпишет новый контракт.

Эммануэль Макрон, Николя Саркози и эмир Катара также убеждают Килиана остаться в ПСЖ. В этом сезоне Мбаппе сыграл 38 матчей за Париж. Забил 28 голов и отдал 20 ассистам.