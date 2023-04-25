DNCG – орган, ответственный за надзор за счетами французских команд – опубликовал балансы за прошлый сезон. Как и ожидалось, клуб из столицы Франции накопил беспрецедентный ущерб по сравнению с последними годами.

Чемпион мира-2022 стал персоной нон-грата в ПСЖ – Мбаппе поддержал Рамоса в звездном конфликте

Согласно информации AS, ПСЖ показал дефицит в размере 368 миллионов евро, что заставило УЕФА из-за санкций прислать им предупреждение в августе за несоблюдение финансового фейр-плей. Никогда еще французский спортивный клуб не нес столько потерь в течение двенадцати месяцев.

До этого дефицит парижан не превышал 224 миллиона евро. Подписание Месси, Рамоса, Доннаруммы и Хакими вместе с численностью команды оказали непосредственное влияние на зарплату, которая достигла исторической цифры в 729 миллионов. За один год фонд оплаты труда вырос на 45%.

С 1 июля 2021-го по 30 июня 2022 года ПСЖ потратил 181 миллион евро на трансферы, включая 35, которые ему пришлось заплатить Монако за трансфер Килиана Мбаппе (разбивка платежа за трансфер 2017 года). К этому следует добавить 39,4 миллиона, которые клуб выплатил в качестве вознаграждения агентам и посредникам, что является самой высокой цифрой во всем французском футболе. К слову, Марсель потратил девять, а Монако – десять миллионов.

С другой стороны, ПСЖ также показывает наибольший прирост дохода за отчетный период. Он вырос более чем на 18% от одного финансового года к другому и составляет около 700 миллионов евро (по сравнению с 570 в 2021 году). Активы клуба превышают один миллиард евро.

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