ПСЖ планирует отказаться от выкупа Икарди из-за Неймара и Мбаппе

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может покинуть клуб из-за непростых отношений с Неймаром и Килианом Мбаппе.

У Мауро Икарди напряженные отношения с Неймаром и Килианом Мбаппе, утверждает Sport Mediaset со ссылкой на L'Equipe.

Ювентус придумал хитрый план, чтобы осуществить трансфер Икарди

Отмечается, что аргентинец чувствует себя изолированным и считает, что одноклубники его игнорируют. Нападающий убежден, что ему намеренно не делают передачи, когда он выходит на поле.

В клубе знают о сложившейся ситуации, а потому ПСЖ может отказаться от выкупа Икарди у Интера в летнее трансферное окно.

К слову, Мауро провел 31 поединок в составе ПСЖ в текущем сезоне, записав в свой актив 20 голов и 4 ассиста.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь