toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ПСЖ планирует отказаться от выкупа Икарди из-за Неймара и Мбаппе

17:20 47 Читати українською
ПСЖ планирует отказаться от выкупа Икарди из-за Неймара и Мбаппе
Икарди, Неймар и Мбаппе / PSGTalk

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может покинуть клуб из-за непростых отношений с Неймаром и Килианом Мбаппе.

У Мауро Икарди напряженные отношения с Неймаром и Килианом Мбаппе, утверждает Sport Mediaset со ссылкой на L'Equipe.

Ювентус придумал хитрый план, чтобы осуществить трансфер Икарди

Отмечается, что аргентинец чувствует себя изолированным и считает, что одноклубники его игнорируют. Нападающий убежден, что ему намеренно не делают передачи, когда он выходит на поле.

В клубе знают о сложившейся ситуации, а потому ПСЖ может отказаться от выкупа Икарди у Интера в летнее трансферное окно.

К слову, Мауро провел 31 поединок в составе ПСЖ в текущем сезоне, записав в свой актив 20 голов и 4 ассиста.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

blog_ava
Экс-форвард Черноморца Левига приговорен до 4-х лет за смертельное ДТП, в котором погиб Закарлюка
10:49
588
Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
11
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук