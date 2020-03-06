toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

ПСЖ планує відмовитись від викупу Ікарді через Неймара та Мбаппе

17:18 512 Читать на русском
ПСЖ планує відмовитись від викупу Ікарді через Неймара та Мбаппе
Ікарді, Неймар та Мбаппе / PSGTalk

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді може покинути клуб через непрості відносини з Неймаром та Кіліаном Мбаппе.

Мауро Ікарді має напружені стосунки із Неймаром і Кіліаном Мбаппе, стверджує Sport Mediaset з посиланням на L'Equipe.

Ювентус придумав хитрий план, щоб здійснити трансфер Ікарді

Відзначається, що аргентинець почувається ізольованим і вважає, що одноклубники його ігнорують. Нападник переконаний, що йому навмисне не роблять передачі, коли він виходить на поле.

У клубі знають про ситуацію, що склалася, тому ПСЖ може відмовитися від викупу Мауро Ікарді в Інтера у літнє трансферне вікно.

До слова, Мауро провів 31 поєдинок у складі ПСЖ в поточному сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 4 асисти.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

blog_ava
Динамо обурилось діями працівника УАФ, який розголосив інформацію щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним
12:40
3609
Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Падерборн
21:00
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук