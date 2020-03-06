ПСЖ планує відмовитись від викупу Ікарді через Неймара та Мбаппе

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді може покинути клуб через непрості відносини з Неймаром та Кіліаном Мбаппе.

Мауро Ікарді має напружені стосунки із Неймаром і Кіліаном Мбаппе, стверджує Sport Mediaset з посиланням на L'Equipe.

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Відзначається, що аргентинець почувається ізольованим і вважає, що одноклубники його ігнорують. Нападник переконаний, що йому навмисне не роблять передачі, коли він виходить на поле.

У клубі знають про ситуацію, що склалася, тому ПСЖ може відмовитися від викупу Мауро Ікарді в Інтера у літнє трансферне вікно.

До слова, Мауро провів 31 поєдинок у складі ПСЖ в поточному сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 4 асисти.

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