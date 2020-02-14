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Ювентус придумал хитрый план, чтобы осуществить трансфер Икарди

23:15 52 Читати українською
Ювентус придумал хитрый план, чтобы осуществить трансфер Икарди
Мауро Икарди / фото из соцсетей

Туринский Ювентус будущим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского Интера Мауро Икарди.

Аргентинец Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за ПСЖ, может вернуться в Италию, сообщает Sport Mediaset.

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ПСЖ имеет право выкупить Икарди по окончании нынешнего сезона, заплатив Интеру 70 млн евро, но пока руководство французского клуба не приняло окончательного решения.

Если парижане откажутся от трансфера, боссы Ювентуса попытаются убедить их выкупить аргентинца, чтобы потом обменять на полузащитника Миралема Пьянича. Если план туринцев сработает, они не будут вести переговоры с Интером, который не заинтересован в усилении прямого конкурента.

Напомним, в нынешнем сезоне Икарди в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах забил 18 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Трансферы
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