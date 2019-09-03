ПСЖ отдал Хесе в аренду Спортингу

Испанский нападающий не может задержаться в одном клубе более чем на один сезон.

Лиссабонский Спортинг на своем официальном сайте объявил о подписании Хесе Родригеса.

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Португальский гранд арендовал форварда на один сезон с правом выкупа. Его контракт с ПСЖ действует до 2021 года. Напомним, Хесе перебрался в Париж в 2016 году за 25 миллионов евро из Реала, однако не смог закрепиться в составе чемпионов Франции. Его преследуют постоянные аренды (Лас-Пальмас, Сток Сити, Бетис), которые заканчиваются возвращением в столицу Франции и поисками новой команды.

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Напомним, Спортинг в прошлом чемпионате Португалии занял третье место, уступив Порту и Бенфике.

