ПСЖ віддав Хесе в оренду Спортінгу

Іспанський нападник не може затриматися в одному клубі більше ніж на один сезон.

Лісабонський Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Хесе Родрігеса.

Шахтар підтвердив оренду Фернандо в Спортінг

Португальский гранд орендував форварда на один сезон з правом викупу. Його контракт з ПСЖ чинний до 2021 року. Нагадаємо, Хесе перебрався в Париж у 2016 році за 25 мільйонів євро з Реала, однак не зміг закріпитися у складі чемпіонів Франції. Його переслідують постійні оренди ( Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс), які закінчуються поверненням у столицю Франції і пошуками нової команди.

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Нагадаємо, Спортінг у минулому чемпіонаті Португалії посів третю сходинку, поступившись Порту і Бенфіці.