Финалист Кубка Франции и 5-я команда Лиги 1 сезона 2021/22 воспользовалась опцией выкупа 22-летнего польского вратаря. Марцин Булка подписал с Ниццей полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Сумму трансфера клубы не объявили. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что парижане получили 2 млн евро.

В сезоне 2021/22 поляк сыграл за Ниццу 6 матчей, в которых пропустил 3 гола. Именно он защищал ворота команды в поединке 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ, завершившегося сенсационным вылетом Месси и Ко в серии пенальти. Тогда Булка отразил удар Хави Симонса и выбил парижан из турнира.