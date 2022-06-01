На радары чемпионов Франции попал вингер Вильярреала Арно Данджума, сообщает Marca.

ПСЖ объявил о трансфере звездного защитника за 40 миллионов евро

Год назад "Желтая субмарина" отдала за игрока Борнмута 20 млн фунтов, и тот вполне оправдал надежды – 34 матча, 16 голов и 4 ассиста. Данджумой уже интересуются некоторые клубы АПЛ, а его клаусула составляет 45 млн фунтов. Для ПСЖ такая сумма также не будет проблемой, но сначала нужно избавиться от Неймара.

Пока желающих купить 30-летнего бразильца нет. Главным препятствием является астрономическая зарплата – 30 млн евро "чистыми" в год. Если продать Нея не удастся, то ПСЖ вряд ли будет вмешиваться в борьбу за Данджуму.

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