Виллиан заменит Неймара в заявке сборной Бразилии на Копа Америка-2019

Полузащитник Челси получил вызов в сборную Бразилии для участия в домашнем Копа Америка.

В составе национальной команды Виллиан заменит Неймара, который пропустит турнир из-за повреждения, сообщает пресс-служба сборной Бразилии.

Неймар получил серьезную травму – бразилец пропустит Копа Америка

Форвард ПСЖ получил травму голеностопа во время товарищеского матча с Катаром (2:0), из-за которуй не сможет восстановиться до начала турнира.

Заметим, что Копа Америка-2019 пройдет в Бразилии. Начало соревнований запланировано на 14 июня.

19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши