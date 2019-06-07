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Виллиан заменит Неймара в заявке сборной Бразилии на Копа Америка-2019

19:11 76 Читати українською
Виллиан заменит Неймара в заявке сборной Бразилии на Копа Америка-2019
Виллиан / фото из соцсетей

Полузащитник Челси получил вызов в сборную Бразилии для участия в домашнем Копа Америка.

В составе национальной команды Виллиан заменит Неймара, который пропустит турнир из-за повреждения, сообщает пресс-служба сборной Бразилии.

Неймар получил серьезную травму – бразилец пропустит Копа Америка

Форвард ПСЖ получил травму голеностопа во время товарищеского матча с Катаром (2:0), из-за которуй не сможет восстановиться до начала турнира.

Заметим, что Копа Америка-2019 пройдет в Бразилии. Начало соревнований запланировано на 14 июня.

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Теги
Мир Виллиан Виллиан Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка-2019
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