Неймар потерял нескольких спонсоров из-за секс-скандала

Бразильская звезда подвергся серьезному репутационному удару после обвинений в изнасиловании.

Представители Неймара подтвердили, что некоторые спонсорские кампании приостановлены из-за судебного дела против их клиента.

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"Мы уточняем, что не было никакого нарушения любого из действующих контрактов после появления серьезных обвинений в адрес спортсмена. Некоторые партнеры и спонсоры NR Sports (компания Неймара – прим. Футбол 24) приостановили кампании после появления серьезных несправедливых обвинений.

Все партнеры по понятным причинам пристально следят за ситуацией и знают все о событиях. С другой стороны, некоторые партнеры решили не прекращать кампании и заявили о своей общественной поддержке Неймара", – говорится в официальном заявлении NR Sports.

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Напомним, ранее модель Наджила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. По ее словам, 27-летний футболист якобы изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.