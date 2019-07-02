ПСЖ объявил о подписании Сарабии

Испанский полузащитник Пабло Сарабия отныне будет защищать цвета ПСЖ.

ПСЖ согласовал с представителями Севильи трансфер Пабло Сарабии, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение между 27-летним хавбеком и парижанами рассчитано на 5 лет. По информации СМИ, Севилья получила за своего игрока 18 млн евро.

Напомним, Пабло защищал цвета Севильи течение 2016-2019 годов. В прошлом сезоне Ла Лиги Сарабия провел 33 матча, в которых отметился 12-ю голами и 15-ю ассистами.

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