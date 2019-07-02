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ПСЖ оголосив про підписання Сарабії

13:13 476 Читать на русском
ПСЖ оголосив про підписання Сарабії
Пабло Сарабія / Фото Diaries

Іспанський півзахисник Пабло Сарабія відтепер захищатиме кольори ПСЖ.

ПСЖ узгодив із представниками Севільї трансфер Пабло Сарабії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода між 27-річним хавбеком та парижанами розрахована на 5 років. За інформацією ЗМІ, Севілья отримала за свого гравця 18 млн євро.

Нагадаємо, Пабло захищав кольори Севільї протягом 2016-2019 років. В минулому сезоні Ла Ліги Сарабія провів 33 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та 15-ма асистами.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Трансфери Чемпіонату Іспанії Севілья Севілья Пабло Сарабія Пабло Сарабія Франція
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