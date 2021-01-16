ПСЖ может подписать хавбека клуба из Бергамо. Анхель Ди Мария порекомендовал спортивному директору Леонардо обратить внимание на Гомеса, сообщает le10sport.

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Парижане якобы готовы приобрести игрока в случае такой возможности. Правда, столичный гранд будет иметь серьезных конкурентов – Ювентус, Милан, Интер, Рома, Фиорентина и другие.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер не простил такого отношения, поэтому хавбек даже не попадает в заявку команды больше месяца.

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