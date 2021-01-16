Ди Мария предложил ПСЖ приобрести Гомеса – на мятежника из Аталанты уже есть топ-очередь
ПСЖ присматривается к трансферу скандального аргентинского игрока Аталанты Алехандро Папу Гомеса.
ПСЖ может подписать хавбека клуба из Бергамо. Анхель Ди Мария порекомендовал спортивному директору Леонардо обратить внимание на Гомеса, сообщает le10sport.
Аталанта будет блокировать трансфер Гомеса к прямым конкурентам, – Sky Sport Italia
Парижане якобы готовы приобрести игрока в случае такой возможности. Правда, столичный гранд будет иметь серьезных конкурентов – Ювентус, Милан, Интер, Рома, Фиорентина и другие.
Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер не простил такого отношения, поэтому хавбек даже не попадает в заявку команды больше месяца.
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