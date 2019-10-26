ПСЖ назвав Реалу суму, з якої готовий розпочати переговори щодо Мбаппе – шокуючі апетити французів

Керівництво ПСЖ відразу дало зрозуміти мадридському Реалу, що на трансфер Кіліана Мбаппе доведеться виділити чималу суму.

Парижани вимагатимуть за свого зіркового форварда щонайменше 300 млн євро, інформує AS.

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Президент Реала Флорентіно Перес в захваті від гри чемпіона світу. Мбаппе відзначився хет-триком у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, після чого бос мадридців вкотре переконався у необхідності підписання француза. Перес сподівається, що його хороші стосунки з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі допоможуть під час переговорів щодо Мбаппе, і нападник таки опиниться на Сантьяго Бернабеу влітку 2020 року.

До слова, у поточному сезоні Ліги 1 Кіліан провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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