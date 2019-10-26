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ПСЖ назвав Реалу суму, з якої готовий розпочати переговори щодо Мбаппе – шокуючі апетити французів

15:20 723 Читать на русском
ПСЖ назвав Реалу суму, з якої готовий розпочати переговори щодо Мбаппе – шокуючі апетити французів
Кіліан Мбаппе / Reuters

Керівництво ПСЖ відразу дало зрозуміти мадридському Реалу, що на трансфер Кіліана Мбаппе доведеться виділити чималу суму.

Парижани вимагатимуть за свого зіркового форварда щонайменше 300 млн євро, інформує AS.

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Президент Реала Флорентіно Перес в захваті від гри чемпіона світу. Мбаппе відзначився хет-триком у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, після чого бос мадридців вкотре переконався у необхідності підписання француза. Перес сподівається, що його хороші стосунки з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі допоможуть під час переговорів щодо Мбаппе, і нападник таки опиниться на Сантьяго Бернабеу влітку 2020 року.

До слова, у поточному сезоні Ліги 1 Кіліан провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Теги
Іспанія Франція Флорентіно Перес Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ
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