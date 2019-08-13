ПСЖ назвал Барселоне цену за Неймара и готов включить в сделку звездного игрока каталонцев

Эпопея с вероятным возвращением нападающего ПСЖ Неймара в Барселону набирает обороты.

Французский клуб готов продать Неймара в любой клуб, кроме Барселоны. Однако руководство ПСЖ столкнулись с тем, что на бразильца сложно найти покупателей, поэтому согласились начать переговоры с представителями каталонского клуба, сообщает Marca.

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По информации издания, парижане готовы продать Неймара только за 250 млн евро. Руководители ПСЖ готовы обсуждать трансфер, инструкции по цене Неймара они получают из Катара.

Сообщается, что ПСЖ рассматривает возможность включения только одного игрока Барселоны в это соглашение. В планы главного тренера французской команды входит только полузащитник Филиппе Коутиньо.

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Сейчас Барселона видит только один вариант осуществления трансфера – включить игрока команды и доплатить какую-то сумму. Однако, учитывая финансовые запросы ПСЖ, осуществить этот переход будет практически невозможно.