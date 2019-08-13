ПСЖ назвав Барселоні ціну за Неймара і готовий включити в угоду зіркового гравця каталонців

Епопея з ймовірним поверненням нападника ПСЖ Неймара в Барселону набирає обертів.

Французький клуб готовий продати Неймара в будь-який клуб, крім Барселони. Однак керівництво ПСЖ зіткнулися з тим, що на бразильця складно знайти покупців, тому погодилися почати переговори з представниками каталонського клубу, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, парижани готові продати Неймара тільки за 250 млн євро. Керівники ПСЖ готові обговорювати трансфер, інструкції щодо ціни Неймара вони отримують з Катару.

Повідомляється, що ПСЖ розглядає можливість включення лише одного гравця Барселони в цю угоду. У плани головного тренера французької команди входить тільки півзахисник Філіппе Коутінью.

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Зараз Барселона бачить тільки один варіант здійснення трансферу – включити гравця команди і доплатити якусь суму. Однак, з огляду на фінансові запити ПСЖ, здійснити цей перехід буде практично неможливо.