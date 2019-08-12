"Вы ничего не выиграете без него", – сестра Неймара резко ответила фанатам ПСЖ

Сестра форварда ПСЖ Неймара обратилась к болельщикам команды, которые устроили акцию против бразильца.

"Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения! Вы ещё будете хотеть, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки", – написала в своем Twitter Рафаэла Сантос. Позже комментарий был удален.

"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца

Напомним, бразильский форвард не хочет продолжать выступать за парижан и хочет покинуть команду. Его пытается вернуть Барселона, но парижский клуб стремится отпустить свою главную звезду в Реал.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 млн евро.