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"Вы ничего не выиграете без него", – сестра Неймара резко ответила фанатам ПСЖ

19:18 10 Читати українською
"Вы ничего не выиграете без него", – сестра Неймара резко ответила фанатам ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Сестра форварда ПСЖ Неймара обратилась к болельщикам команды, которые устроили акцию против бразильца.

"Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения! Вы ещё будете хотеть, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки", – написала в своем Twitter Рафаэла Сантос. Позже комментарий был удален.

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Напомним, бразильский форвард не хочет продолжать выступать за парижан и хочет покинуть команду. Его пытается вернуть Барселона, но парижский клуб стремится отпустить свою главную звезду в Реал.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 222 млн евро.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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