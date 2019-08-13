Неймар имеет несколько вариантов кроме Барселоны и Реала – европейский топ-чемпионат или Китай

Звездный форвард ПСЖ может так и не оказаться в Испании этим летом.
У Неймара есть несколько альтернативных вариантов для продолжения карьеры, информирует El Chiringuito.
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Согласно источнику, у звезды парижского гранда есть предложения из Англии, Италии и Китая. Правда, трансферное окно в АПЛ уже закрыто, поэтому клубам из Туманного Альбиона придется забыть о покупке Неймара этим летом.
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Напомним, главными претендентами на самого дорогого игрока мира считаются Реал и Барселона.