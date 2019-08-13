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Неймар имеет несколько вариантов кроме Барселоны и Реала – европейский топ-чемпионат или Китай

14:32 81 Читати українською
Неймар имеет несколько вариантов кроме Барселоны и Реала – европейский топ-чемпионат или Китай
Неймар / Getty Images

Звездный форвард ПСЖ может так и не оказаться в Испании этим летом.

У Неймара есть несколько альтернативных вариантов для продолжения карьеры, информирует El Chiringuito.

"ПСЖ следует готовиться к игре без Неймара", – Тухель подтвердил переговоры с другим клубом по бразильцу

Согласно источнику, у звезды парижского гранда есть предложения из Англии, Италии и Китая. Правда, трансферное окно в АПЛ уже закрыто, поэтому клубам из Туманного Альбиона придется забыть о покупке Неймара этим летом.

Барселона предложила ПСЖ Коутиньо и 60-80 млн евро за Неймара

Напомним, главными претендентами на самого дорогого игрока мира считаются Реал и Барселона.

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Англия Трансферы Китай Неймар Неймар Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Италия Франция
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