Неймар имеет несколько вариантов кроме Барселоны и Реала – европейский топ-чемпионат или Китай

Звездный форвард ПСЖ может так и не оказаться в Испании этим летом.

У Неймара есть несколько альтернативных вариантов для продолжения карьеры, информирует El Chiringuito.

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Согласно источнику, у звезды парижского гранда есть предложения из Англии, Италии и Китая. Правда, трансферное окно в АПЛ уже закрыто, поэтому клубам из Туманного Альбиона придется забыть о покупке Неймара этим летом.

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Напомним, главными претендентами на самого дорогого игрока мира считаются Реал и Барселона.