ПСЖ нашел неожиданную замену Кавани в Испании, – MD

Французский Пари Сен-Жермен в поисках усиления атакующей линии обратил внимание на французов за рубежом. Летом Парк де Пренс покинет нападающий Эдинсон Кавани.

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием центрфорварда Реала Карима Бензема, сообщает Mundo Deportivo.

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Менеджмент парижан видит "девятку" мадридцев идеальным наконечником атаки с поддержкой из глубины Килиана Мбаппе и Неймара. На Парк де Пренс он должен заменить Эдинсона Кавани и Мауро Икарди. Контракт последнего ПСЖ решили не выкупать на фоне сложных взаимоотношений аргентинца со звездными одноклубниками.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей. Француз имеет действующий до лета 2022-го контракт с Реалом, а на родине выступал только за родной Лион.

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