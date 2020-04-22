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Ньюкасл попытается перехватить Кавани – форвард ПСЖ имел другие планы

12:30 60 Читати українською
Ньюкасл попытается перехватить Кавани – форвард ПСЖ имел другие планы
Эдинсон Кавани / Фото instagram

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может получить неожиданное предложение из Туманного Альбиона.

Ньюкасл хочет пригласить летом ветерана ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает newcastle.vitalfootball.

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Контракт 33-летнего уругвайца с парижанами завершается в конце июня, поэтому Эдинсон может достаться "сорокам" бесплатно. Новые владельца Ньюкасла из Саудовской Аравии могут удовлетворить финансовые требования форварда.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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Англия Трансферы ПСЖ ПСЖ Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Ньюкасл Ньюкасл Пеньяроль Пеньяроль
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